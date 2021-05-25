25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил создать на столичных пляжах максимум услуг для отдыхающих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Готовность пляжей к летнему сезону, безопасность на воде и проведение земляных работ в столице обсудили на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Во время мероприятия Владимир Кухарев поставил профильным службам задачу обеспечить серьезный контроль за безопасностью людей на городских пляжах и поручил создать в таких местах все условия для комфортного отдыха горожан. "Пунктов проката, общепита должно быть в достатке и ассортимент их должен удовлетворять все потребности отдыхающих. С 1 июня все зоны отдыха должны быть полностью подготовлены к купальному сезону", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.

На совещании профильным службам также дали поручение проработать вопрос и внести предложения по увеличению дополнительных образовательных услуг в учебных заведениях столицы. Покос травы на дворовых территориях необходимо активизировать и выполнить его в полном объеме.

Кроме этого, в Telegram-канале отметили, что в столице сейчас разрабатывается регламент проведения земляных работ. Новый документ урегулирует все вопросы, касающиеся проведения раскопок, и будет способствовать повышению их качества.-0-