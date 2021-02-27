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27 февраля 2021, 12:04

Кухарев поручил в течение года привести в порядок пандусы у подъездов

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение этого года все существующие пандусы у подъездов жилых домов в столице должны быть приведены в порядок. Такое поручение дал сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию мэра позвонил один из жильцов дома по ул.Никифорова, 8. У него было сразу несколько замечаний к руководству ЖЭУ №6 Первомайского района. Директор отказывает в проведении дератизации, в ремонте мусоропровода. В подъезде и подвале антисанитария. А, кроме того, пандус в месте стыка с землей разрушен. "ЖЭУ утверждает, пандус установлен не по проекту, поэтому ремонтировать его не будут", - пояснил заявитель.

"За этот год все пандусы, которые есть, надо привести в соответствие. Пусть сделают текущий ремонт, где необходимо", - поручил Владимир Кухарев генеральному директору Минского городского жилищного хозяйства Сергею Рубанову.

Немало звонков касалось косметического ремонта подъездов. Одна минчанка выразила свое несогласие с тем, что оплата этих работ для каждого жильца подъезда рассчитывается исходя из площади его квартиры. Владимир Кухарев пояснил, что такие нормы заложены в новую редакцию Жилищного кодекса, который вступил в силу с января 2020 года.

Пенсионерка, проживающая по адресу ул.Толстого, 4, кв. 84, пожаловалась на качество косметического ремонта в их подъезде. "Из 9 этажей только на трех помыли потолки, окна просто замазали краской, не открывали даже. На моем седьмом этаже двери покрасили в боевую расцветку. И за такую халтуру еще деньги высчитывают", - возмущалась женщина. Она недоумевает, как такой ремонт вообще мог быть принят. "Мы разберемся, выедем на место и посмотрим. Если что-то не так, заставим исполнителей переделать", - заверил Владимир Кухарев. И сразу же поручил Сергею Рубанову в тот же день лично связаться с заявительницей и изучить ситуацию по месту ее проживания.

В историческом центре города на Городском валу начато строительство пятиэтажного административного здания с подземными гаражами. Жильцы окружающей низкоэтажной застройки таким соседством недовольны. Но глава города постарался донести до позвонившей представительницы их интересов, что работы не могут быть повернуты вспять. "Но мы постараемся минимизировать последствия этих неудобств для окружающих. Проследим, чтобы строители не навредили окружающей территории", - заверил он. И поручил внимательно отслеживать санитарное содержание площадки возле объекта строительства.

Пенсионерка Светлана Шафранская, проживающая в квартире на первом этаже по ул.Кедышко, 7а, попросила поддержать ее позицию: женщина отказывается от замены стояков отопления в своей квартире, что было запланировано для всего дома в качестве капитального ремонта. Она еще три года назад поменяла у себя батареи (что не разрешается без согласования), эксперты ее заверили, что они могут быть подключены к общей системе и сейчас менять их нет необходимости. Поэтому женщина отказывает в доступе ремонтникам. Мэр пообещал, что с выездом на место будут разбираться в ситуации.

С предложением, как увеличить наполнение бюджета Минска, позвонила Татьяна Загурская. Она пожаловалась на соседей, которые снимают квартиру снизу. Женщина пыталась с ними поговорить. Когда не вышло, начала выяснять, снимают ли они жилье по договору. Обращалась и в налоговую (которая, как оказалось, не может проводить такую проверку не по месту регистрации владельца квартиры), и в ЖЭС. После целой детективной истории ей удалось выяснить, что год люди живут без договора. Минчанка считает, что контроль за сдачей жилья в аренду должен быть более серьезным - тогда и налоги будут поступать в казну в большем объеме.

Жительница дома по ул.Хмельницкого, 2, на первом этаже которого с 1 декабря 2020 открылся ресторан общественного питания KFC, таким соседством тоже не удовлетворена. По ее жалобе были проведены замеры шума, и с 10 февраля по предписанию санстанции Советского района деятельность заведения приостановлена. Но уже 24 февраля ресторан снова открылся, без разрешения. "Примем меры в соответствии с законодательством", - заверил Владимир Кухарев.

На деятельность еще одного заведения пожаловался житель Троицкого предместья Андрей Емельянов. В доме по ул.Старовиленская,10 помещение сдается предпринимателю, который организовал там сауну. Как утверждает заявитель, она работает и в ночное время, причем "там творится полный беспредел". Так ли это, предстоит разобраться ответственным должностным лицам - глава города дал соответствующие поручения.

Жильцы дома по ул.Карвата, 24 пожаловались на недостаточно горячую воду в доме и ее слабый напор (приходится много сливать, пока пойдет вода нужной температуры), некачественную уборку ЖЭУ №4 Партизанского района. Также в подъезде вскоре после капитального ремонта на пяти этажах энергосберегающие осветительные лампы перегорели, но заявку на замену просто игнорируют. По всем трем вопросам будет проведена проверка.

С возмутительной ситуацией столкнулись жильцы новостройки Dana Holdings по пр.Мира, 6. От лица почти 400 человек Ольга Асадчая заявила: с начала октября 2020 года, когда дом был сдан, они зафиксировали более 50 нарушений, дом малопригоден для проживания. Застройщик не реагирует, ближайшую встречу с жильцами назначил вообще на апрель. Их терпение лопнуло сейчас, когда 4 дня в квартирах не было никакой воды. На горячей линии жильцам дали ответ: дома нет на балансе города (инженерные сети не переданы эксплуатирующим организациям, поэтому застройщик должен их эксплуатировать сам и нести ответственность). "Дам поручение, комиссионно с участием Госстройнадзора, администрации района выедут на место и будут смотреть", - ответил Владимир Кухарев.

Участник строительства ЖК "Карамель" по пр. Дзержинского, 23 обеспокоен тем, что стройка стоит третий месяц, хотя дом уже почти готов. Сроки ввода продлевают. Владимир Кухарев пояснил, что к дому нужно построить инженерные сети, ПСД по их строительству нужно согласовать и провести экспертизу. Это не потребует много времени - к июлю дом планируют сдать. "Мы со своей стороны необходимые разрешения дадим", - успокоил обратившегося мэр.-0-

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