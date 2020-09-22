Кухарев: в Минске в 2020 году на 104 долгостроя должно стать меньше

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

За 2020-2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 - в нынешнем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.-0-