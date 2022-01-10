Кухарев: в течение месяца планируем пустить движение по путепроводу на Немиге

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил оперативно отрегулировать движение транспорта, пассажиропотоков, работу светофоров, при необходимости подправить схему объездов и оповестить о всех изменениях горожан и гостей столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

"В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним", - сказал Владимир Кухарев.

Он поручил в ручном и оперативном режиме наладить движение общественного и личного транспорта в районе ремонтных работ. "Понадобится несколько дней, чтобы люди выстроили новую удобную для них логистику. Мы должны максимально помочь им в этом. Если необходимо, то ГУВД должно в ручном режиме и экипажами ГАИ мобильно перенаправлять транспортные потоки, отрегулировать работу светофоров. Ближайшую неделю задействованным службам города необходимо работать в круглосуточном режиме", - сказал председатель Мингорисполкома.

Владимир Кухарев поручил наибольшее внимание уделить информированию минчан о всех изменениях в работе общественного транспорта, особенно на пр.Победителей и ул. М. Богдановича.-0-