12 октября в красивейшем урочище Воробьевы Горы в Городке впервые прошел кулинарный фестиваль "Мара гурмана". Организаторами праздника, у которого есть все шансы стать брендовым, выступили райисполком и ОАО "Птицефабрика Городок", а символами стали логотипы выпускаемой городокской птицефабрикой продукции "ИндючОК" и "Мара гурмана".

Организаторы мероприятия предложила участникам действа и хлеба, и зрелищ. Изюминкой на этом празднике стала, безусловно, битва профессиональных поваров по приготовлению блюд на открытом огне. Получив стандартный набор из овощей и основного ингредиента — индюшатины, команды вступили в бой. Свои шедевры повара должны были представить не только профессиональному жюри, но и народным дегустаторам. А их было предостаточно: попробовать блюда из мяса индейки, приготовленные поварами высокого класса, доводится крайне редко. А ведь каждая настоящая хозяйка всегда готова раздобыть интересный рецепт, чтобы удивить гостей.

Пока команды профессионалов воплощали свои идеи в жизнь, зрителям не пришлось скучать. Устроенный баттл кулинаров-любителей, которые сошлись в споре, чьи блюда из яиц лучше, вызвал целый ажиотаж. Готовили по старинной традиции – на колоде. Готовые блюда трудно было назвать простой яичницей – это были произведения искусства: с разными вкусами колбасой, ветчиной, зеленью и даже тыквой, блюда с итальянским и французским колоритом, ну и куда без ароматной яичницы на сале.

На главной площадке феста развернулись необычные шоу и игры. Это парад-дефиле "цыплят"–малышей, одетых в специально пошитые к празднику костюмы. Сковородочные забеги, которые собрали вокруг себя азартных и увлеченных людей. С нетерпением все ждали петушиные бега. Голосистых "спортсменов" с гребнями предоставила птицефабрика. Назвали птиц креативно и вполне по-человечески: Филипп, Архип, Бред Питт и Демид.

На площадке ОАО "Птицефабрика Городок" развернулась дегустация изделий из мяса индейки, куриных и перепелиных яиц, на которой был ажиотаж. Своим посетителям хозяйка площадки предлагала поиграть в веселую "яичную лотерею", игру "Закати яйцо", сделать креативные фото на память.

Здоровое питание и здоровый образ жизни – вот что такое фестиваль "Мара гурмана". Главной наградой для каждого пришедшего на праздник стало отличное настроение, возможность весело провести время и попробовать вкуснейшие блюда от марки "Мара гурмана".

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