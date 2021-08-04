Кулинаров, шорников и кузнецов соберет фестиваль народных промыслов и ремесел в Краснополье

4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Региональный фестиваль народных промыслов и ремесел "Краснапольскі глечык" в четвертый раз пройдет в Краснополье. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в УК "Централизованная клубная система Краснопольского района".

К участию приглашаются мастера народных художественных промыслов и ремесленники - все те, кто изготавливает свою продукцию вручную и по традиционным технологиям: печники, кузнецы, шорники, кулинары, бондари и другие. Кроме того, заявиться на фестиваль смогут предприятия, занимающиеся традиционными видами промыслов и ремесел, а также учреждения культуры и дополнительного образования.

Программой фестиваля запланированы ярмарка мастеров и демонстрационные мастер-классы, творческие встречи, презентационная площадка ремесел и мастеров "Традыцый продкаў не губляем", музейная экспозиция "Ганчарства Краснапольшчыны: гісторыя і сучаснасць". Кроме того, участников ждут два конкурса по выполнению работ в традиционных и современных техниках - "Незабытыя рамёствы" и "Рамёствы ў фармаце сучаснасці".

Завершится мероприятие концертной программой и круглым столом, во время которого народные умельцы обсудят проблемы ремесленничества и пути их творческого разрешения.

Фестиваль состоится 28 августа в городском сквере Краснополья. Время проведения - с 9.30 до 17.00. Заявки на участие принимаются УК "Централизованная клубная система Краснопольского района" до 15 августа.-0-