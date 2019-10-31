Кунцевич: выездные приемы - одна из самых востребованных людьми форм работы

31 октября, Пружаны /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы граждан являются одной из самых востребованных людьми форм работы. Такое мнение выразил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время личного приема в Пружанском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показывают социологические замеры, проведение выездных приемов является одной из самых востребованных гражданами форм работы. Люди, действительно, активно на них откликаются. В первую очередь, это позволяет Администрации Президента видеть ситуацию на местах, узкие места в работе органов власти и более оперативно принимать управленческие решения. Кроме того, цель подобных выездных приемов - контроль за выполнением поручений главы государства в части решения наиболее актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием регионов", - сказал Андрей Кунцевич.

Во главу угла ставятся вопросы занятости, ценообразования, обеспечения дальнейшего роста заработной платы, наведения надлежащего порядка на земле, соблюдение экологического законодательства и другие важные для людей темы.

Многие из обозначенных вопросов поднимаются сегодня и в Пружанском райисполкоме. На прием к замглавы Администрации записались 22 человека. Люди обращаются по поводу трудоустройства, капитального ремонта домов, обустройства велодорожек и тротуаров, выплаты заработной платы предприятием-банкротом, имущественных тяжб с соседями, создания приюта для бездомных животных и другим вопросам.

"Проблемы Пружанского района типичны, они есть и в других районах Брестской области. На первом месте вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Их сегодня немало звучит и на этом приеме. Многие обращения были исчерпаны простым разъяснением. Те, которые требуют дополнительного разбирательства, более серьезного изучения на уровне республиканских органов управления, будут взяты на контроль", - отметил замглавы Администрации Президента.-0-