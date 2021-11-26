Курленко: Минская область в этом году сохранит положительное сальдо во внешней торговле

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область по итогам девяти месяцев прибавила к уровню прошлого года в экспорте товаров 29%, услуг - 45%. Наравне с Минском регион занимает первое место в республиканском экспортном портфеле. Такие данные привел сегодня журналистам заместитель председателя Миноблисполкома Денис Курленко на церемонии награждения лауреатов конкурса "Лучший экспортер 2020 года" по Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область экспортно ориентированная: мы более 70% всей производимой продукции реализуем на экспорт, торгуем с 180 странами. Ежегодный товарооборот составляет около $13 млрд. Основные товарные позиции - продукты питания, мясомолочная, фармацевтическая продукция, продукция машино- и приборостроения, удобрения, дерево- и металлообработка", - сказал Денис Курленко.

Для развития внешнеторговых отношений сейчас ведется активная работа со странами дальней дуги, Африки, продолжают развиваться связи с партнерами в Китае, возможности которых региону хотелось бы, помимо прочего, использовать для строительства на своей территории социальных объектов.

Несмотря на сложности, предприятия-экспортеры продолжают прибавлять. "По экспорту товаров за 9 месяцев этого года темп роста к аналогичному периоду 2020-го - 129%, а по услугам - свыше 145%, - привел данные Денис Курленко. - В абсолютных цифрах это $6,7 млрд по товарам и $923,5 млн по услугам. Уверен, мы и в этом году обеспечим положительное сальдо по внешнему товарообороту".

Конкурс, по его словам, - возможность поблагодарить и отметить всех тех, кто внес свой вклад в такие достижения.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с республиканскими органами госуправления, облисполкомами, Мингорисполкомом и другими партнерами уже 15 лет проводит республиканский конкурс "Лучший экспортер года". Победителями этого года признаны 22 предприятия, еще 30 удостоены поощрительных дипломов.

Награждение 9 лауреатов по столичному региону проходит в Миноблисполкоме. Из них 4 стали победителями: ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (в номинации "Молочная промышленность"), ОАО "Слуцкий сахорорафинадный комбинат" ("Пищевая промышленность"), ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" ("Сельское хозяйство"), СООО "Лекфарм" ("Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации"). Остальным вручены поощрительные дипломы - это ГЛХУ "Копыльский опытный лесхоз" (в номинации "Лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность"), ИООО "СВУДС экспорт" ("Деревообрабатывающее и мебельное производство"), ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" ("Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации"), ОАО "Несвижский завод детского питания" ("Молочная промышленность") и ООО "Интертрансавто" ("Транспорт и логистика").

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил: предприятия-экспортеры - элита нашей экономики и бизнеса. И высокий уровень конкуренции на конкурсе из года в год подтверждает, что тех, кто обеспечивает экономическую стабильность страны, меньше не становится. В этом главная заслуга настоящих профессионалов своего дела.

"Минская область всегда делит первое место с Минском. В силу промышленного потенциала - здесь же все флагманы наши: калийщики, "БелАЗ", "Белджи", "Штадлер", "Август-Бел" и так далее. Если сравнивать с прошлым годом, то Минская область единственная смогла обеспечить положительное торговое сальдо - плюс $1,3 млрд", - сказал Владимир Улахович.

Он добавил, что общий объем экспорта 9 победителей и дипломантов - около $700 млн. Но важна еще и надежность, которую ценят покупатели в самых разных странах (поставки предприятий региона в Австрию в прошлом году выросли на 200%, в Германию - на 182%, Египет и Иран - по 132%).

Агрокомбинат "Дзержинский", к примеру, стабильно оказывается в лидерах. Такие результаты возможны не столько благодаря объемам, сколько безупречному качеству. Так же и оба слуцких победителя конкурировали с очень серьезными предприятиями: сахарный - с "Санта Бремор", а сыродельня выиграла у "Савушкина продукта" и "Бабушкиной крынки".-0-