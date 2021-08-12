Курс молодого бойца стартовал для первокурсников университета МЧС

"Основная цель - введение в будущую специальность. В течение трех недель более 170 первокурсников познакомятся с историей пожарной-спасательного дела Беларуси и университета МЧС, изучат правовые основы деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также основы строевой подготовки. Стоит отметить, что особое внимание будет уделяться занятиям по физической и аварийно-спасательной подготовке", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня состоялось общее собрание, в рамках которого ребята
познакомились с руководством, курсовыми офицерами, пообщались с
психологом и прошли вводный инструктаж по охране труда.
В рамках гражданско-патриотического воспитания первокурсники факультета техносферной безопасности из Минска посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также другие значимые историко-культурные объекты Беларуси.
Для первокурсников инженерного факультета предусмотрена экскурсия по городу Гомелю, посещение Гомельского областного музея военной славы, а также других значимых историко-культурных объектов. Курсанты примут участие в торжественном мероприятии на мемориальном комплексе "Партизанская криничка", приуроченном к 80-летию образования партизанского отряда "Большевик". Также предусмотрено посещение бассейна, центра безопасности и веревочного городка Лицея МЧС.Курс молодого бойца завершится 11 сентября в Минске принятием первокурсниками Присяги на площади Государственного флага. - 0-.