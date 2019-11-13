Курсанта года выберут в Могилевском институте МВД

13 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Конкурс "Курсант года - 2019" пройдет сегодня, за это звание будут бороться семь лучших представителей Могилевского института МВД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"Кандидатов отбирали по таким критериям, как средний балл успеваемости (8 и выше), научные достижения и участие в общественной жизни вуза. В итоге семь представителей факультета милиции поборются за звание лучшего", - рассказала Марина Громыко.

Участники будут соревноваться в знании самообороны, интеллектуальном и творческом конкурсах. "В нашем вузе готовят будущих стражей порядка. Поэтому и конкурс особый - старались адаптировать его для курсантов. Одним из соревновательных блоков станет решение тактико-ситуационных задач. Жюри оценит, как будет действовать будущий правоохранитель в сложных обстоятельствах", - отметила Марина Громыко.

В этом году конкурс пройдет в пятый раз. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.-0-