Квитанции на оплату ЖКУ в электронном виде получают около 40 тыс. минчан

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители столицы все активнее используют возможности личного кабинета пользователя на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска: уже около 40 тыс. человек перешли на получение счет-извещений в электронном виде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая.

По ее словам, механизм регистрации на сайте очень прост. Это можно сделать с любого устройства с доступом в интернет: телефона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера. "Уже около 40 тыс. минчан перешли на получение счет-извещений в электронном виде. В нынешней эпидемиологической ситуации такой формат становится еще более актуальным и востребованным", - сказала Оксана Головацкая.

Чтобы получать жировки в электронном виде, собственнику жилья нужно заполнить несколько идентификационных полей за 2-3 минуты в личном кабинете пользователя на сайте ерсц.бел. Далее информацию рассмотрят специалисты РСЦ, и ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение. Статус заявки также можно отслеживать в личном кабинете. Желающим получать жировки в электронном формате будет отказано только в том случае, если они не являются собственниками жилого помещения.

Слать извещения будут автоматически на электронный адрес плательщика после окончания начислений за отчетный период.

Оксана Головацкая отметила еще одно преимущество извещений в pdf-формате. Кроме того, что электронные жировки можно получать удаленно в любой точке мира, сохранять у себя на компьютере или телефоне, они позволяют значительно сокращать использование бумаги. Еще когда только 10 тыс. плательщиков перешли на электронный формат счет-извещений, отказ от печати жировок ежемесячно экономил порядка 200 кг бумаги.-0-