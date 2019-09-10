Лабораторию промышленной робототехники открыли в Брестском техническом университете

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном техническом университете сегодня торжественно открыли лабораторию промышленной робототехники, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадь лаборатории составляет около 200 кв.м. В ее оснащение - компьютерную технику, новейшие модели роботов - вложены несколько сотен тысяч долларов. Приобретено все необходимое для занятий программированием роботов и цифровым моделированием. Здесь смогут обучаться не только студенты и школьники, созданная база позволяет трудиться над научными проектами.

Лаборатория создана силами Брестского государственного технического университета, ОАО "Савушкин продукт" и ООО "Системы промышленной автоматизации". "Это направление для технического вуза приоритетно. Техника и технологии устаревают, мы не можем оставаться на месте. Нам нужно постоянно обновлять оборудование, быть причастными к современным технологиям, которые развиваются в Беларуси и мире. На примере этой лаборатории можем сказать, что находимся на передовых позициях. Насколько я знаю, аналогов ей в вузах страны нет", - сказал ректор БрГТУ Александр Драган.

Для нужд лаборатории приобретено оборудование, предназначенное для решения производственных задач. "Сюда поставляются элементы в виде полуфабрикатов, а студенты во время лабораторных и практических работ, курсовых и дипломных проектов, магистерских диссертаций решают определенную задачу, которая продиктована потребностями производства. Это очень ценно, потому что молодые люди видят свою причастность к реальному делу", - подчеркнул ректор.

В создании современных лабораторий заинтересован не только вуз, но и многие предприятия. "Свои дивиденды мы видим в том, что в ближайшем будущем студенты придут работать к нам или нашим заказчикам подготовленными инженерами, которые получили опыт работы с новейшим оборудованием. В Беларуси, да и во всем мире, наблюдается нехватка квалифицированных инженеров, поэтому преимущество такого сотрудничества очевидно", - уверен директор компании "Системы промышленной автоматизации" Сергей Селивончик.

В БрГТУ сейчас действуют несколько современных лабораторий, в том числе три IT-направленности. В ближайшей перспективе в вузе планируют открыть еще по одной лаборатории в сферах высоких технологий и механики.-0-