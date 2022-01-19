Латушкин: движение в районе строительства моста на Немиге возобновится по плану

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с тем, чтобы запустить в установленный срок движение в районе строительства нового моста на Немиге в столице, нет. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планируется запустить движение 10 февраля, все к этому и идет, каких-то больших проблем там нет, работаем круглосуточно", - сказал Владимир Латушкин.
Причем привлекаются и специалисты, и техника целой группы предприятий - все городские организации друг другу помогают, поэтому простоев нет.
На текущий момент на месте строительства уже установлено несколько основных опор будущей конструкции. Для бетонирования фундамента под стойками на место доставлены две трансформаторные подстанции для обогрева.-0-