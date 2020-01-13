Лауреатов литературного конкурса им. К. Туровского будут чествовать в Гомеле 23 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книг, удостоенных в 2019 году премии областного литературного конкурса имени Кирилла Туровского, а также чествование их авторов состоится 23 января в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В минувшем году на конкурс было представлено 47 рукописей. В пяти номинациях участвовали писатели-профессионалы - члены областного отделения Союза писателей Беларуси, а в шестой номинации "Открытие" - все желающие жители области. По решению конкурсной комиссии премии присуждены в пяти из них. Без номинанта осталась "Драматургия".

Лауреатами литературной премии имени Кирилла Туровского в 2019 году стали: в номинации "Проза" - Михаил Ковалев; "Поэзия" - Елена Матвиенко; "Публицистика" - Ольга Равченко; "Детская литература" - Софья Шах; "Открытие года" - Ольга Астапенко.

Конкурс имени Кирилла Туровского в Гомельской области проводится с 2007 года. В его развитие с 2013 года учреждена премия Гомельского областного исполнительного комитета "Литературная премия имени Кирилла Туровского" - в целях создания высокохудожественных произведений писателями региона, выявления знаковых имен в сфере словесного искусства, повышения статуса писателя в обществе, укрепления положительного имиджа области.

Организаторами мероприятия выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областное отделение Союза писателей Беларуси и Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина.-0-