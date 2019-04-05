Лавринович: в Гродненской области решены практически все вопросы к "Большому разговору"

5 апреля, Островец /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области решены практически все вопросы, поступившие от жителей региона к "Большому разговору". Об этом сегодня во время прямой линии и выездного приема граждан в Островецком райисполкоме сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

"От жителей региона поступило 43 обращения. Практически все они решены, гражданам даны ответы. Это житейские вопросы, связанные, например, с функционированием системы ЖКХ, трудоустройства, и другие. В частности, немало было обращений по поводу дорог, не все они после зимы в хорошем состоянии. Сейчас они активно приводятся в порядок", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что многие из вопросов соприкасаются с теми, что сегодня были озвучены во время прямой линии.

Звонки на прямую линию поступали со всего региона. К примеру, за помощью обратились работники Щучинской МПМК-166. Коллектив, а там работают около 130 человек, не согласен с решением о ликвидации предприятия. Организация накопила долгов, нет и объемов работы, однако люди уверены, что предприятие можно спасти. "В ближайшее время проведем встречу с коллективом с участием руководства района и области. Объясним, разберем ситуацию, проработаем возможные варианты решения", - ответил Иван Лавринович.

На контроль будет взято и обращение многодетной семьи из Гродненского района, которая построила дом в деревне Лабно-Огородники, готова заселяться, однако уже около года ждет, когда новую застройку подключат к энергоснабжению.

Жители Ошмян попросили сделать остановку общественного транспорта в районе улицы Францисканской: до ближайшей идти около 1 км, а в этом районе проживает немало пенсионеров. Вопрос местные власти должны изучить с выездом на место. При принятии решения будут максимально учтены интересы местных жителей.

"В любой ситуации надо становиться на сторону гражданина, посмотреть на проблему его глазами. Понятно, что не все вопросы можно снять сию минуту, для решения некоторых нужно время, однако и в этом случае затягивание на длительный срок недопустимо", - отметил Иван Лавринович. Он также подчеркнул, что необходимо аргументированно и понятно объяснять людям причины того или иного решения, информировать, если в рамках закона или из-за экономической неэффективности сделать что-то в интересах заявителя не представляется возможным.

Будут дополнительно рассмотрены обращения и ряда жителей Островецкого района, касающиеся жилья, дорожного строительства. Часть вопросов будут переданы на рассмотрение по профилю в прокуратуру, правоохранительные органы.-0-

Фото Леонида Щеглова