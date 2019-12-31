Лазерно-пиротехническое фейерверк-шоу в новогоднюю ночь раскрасит небо Минска в 1.30

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За световым лазерно-пиротехническим шоу в новогоднюю ночь в Минске можно будет понаблюдать в 1.30. Площадка для фейерверка определена традиционно у Дворца спорта, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Фейерверк планируется на площадке у Дворца спорта над акваторией реки Свислочь и на набережной Троицкого предместья. Будут использованы современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование. Световое шоу пройдет в сопровождении лазерного шоу и оригинальной музыкальной фонограммы продолжительностью 12 минут. В постановке будет использоваться большой ассортимент пиротехнических изделий и спецэффектов.

Увидеть лазерно-пиротехническое фейерверк-шоу можно будет со стороны пр.Победителей в районе Дворца спорта, с ул.Сторожевской, а также со смотровой площадки Верхнего города.-0-