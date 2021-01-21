Лазерный аппарат для лечения длительно незаживающих ран установили в Брестской облбольнице

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице установили аппарат лазерного излучения Multine для хирургической помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Аппарат отечественной разработки с интегрированной системой управления снабжен компактными лазерными излучателями. Его применяют в хирургии и косметологии. В большинстве случаев лазерную установку будут использовать для лечения длительно незаживающих ран и трофических язв, которые могут развиваться при болезнях сосудов, сахарном диабете и других заболеваниях.

Таких аппаратов больше нет в Брестской области. "Он представляет собой мультифункциональную систему, к которой можно присоединять несколько разных излучателей. Благодаря использованию физических свойств - длины волны, энергии, длительности воздействия - можем воздействовать на разные ткани организма. Аппарат позволяет в комплексном лечении быстрее заживлять раны", - пояснил принцип работы врач-хирург отделения хирургии и трансплантации областной больницы Максим Дейкало.

Также лазерную систему можно использовать для удаления новообразований, пигментных пятен и татуировок, лечения рубцов, акне и сосудистой патологии, эпиляции и омоложения.

"Такое оборудование всегда будет востребованным. Потому что лазер позволяет индивидуально подходить к методам лечения и воздействия излучения на каждого пациента. То есть мы в некоторых случаях заменяем скальпель. Рубцы не остаются, потому что мы можем контролировать глубину воздействия лазерного излучения", - подчеркнул заведующий кафедрой трансплантологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Иван Пикиреня.

Аппарат установили в кабинете лазерной хирургии, который располагается на первом этаже областной консультативной поликлиники. В первый день работы оборудования курс лечения прошли пациенты из ожогового отделения и гнойной хирургии.-0-