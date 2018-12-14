Лазерный гравер презентуют на областном этапе "100 идей для Беларуси" в Витебске

14 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете сегодня пройдет областной этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". На выставке-презентации результаты своей работы представят авторы инновационных проектов области. Экспертному совету продемонстрируют 34 работы в различных направлениях: социальном, информационно-коммуникационные технологии, медицина, агропромышленные технологии и др., сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

"Студенты Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Александр Шидловский и Диана Бирюкова создали свой лазерный гравер для нанесения изображения на поверхность дерева, пластика и тканей. Аналоги техники, безусловно, есть, но, по заверениям молодых разработчиков, их работа - в разы дешевле. Никита Шилов и Юлия Клепицкая из Дубровно создали прибор, который позволяет использовать тепловые потери холодильника для получения дешевой электроэнергии на светодиодное освещение коридоров и лестничных клеток, тем самым снизить затраты на энергопотребление", - рассказали в областном комитете молодежной организации.

По результатам заседания экспертного совета авторы 15 проектов получат путевку для участия в республиканском конкурсе, а также ценные призы от организаторов.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект ОО "БРСМ". Основная задача конкурса - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-