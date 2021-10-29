Легендарное кафе "Цитадель" в Брестской крепости выставили на аукцион

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский городской центр по управлению недвижимостью проведет 18 ноября аукционные торги по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений и помещений, находящихся в собственности города, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист центра Ирина Романова.

Всего на продажу выставлено 12 лотов. В аренду предлагается недвижимость, расположенная в центре города, микрорайоне Восток и на территории Брестской крепости. Возможность аренды помещений в капитальных строениях по ул.Героев обороны Брестской крепости, 58П является, пожалуй, самой интересной и привлекательной. Речь о легендарном кафе "Цитадель", хорошо известном брестчанам и гостям города.

Фото КУП "Брестский Городской Центр по управлению Недвижимостью"

Точка общепита в крепостных казармах XIX века была открыта в 1973 году. Тогда это была столовая №18. Новые статус и название объект общественного питания приобрел в начале 90-х. Особую атмосферу заведению придавали стены из красного кирпича, низкие и округлые своды потолков.

Помещение площадью 2,5 тыс. кв.м сдается на 5 лет для организации общественного питания и торговли. Начальная цена лота - 2,1 тыс. В том же здании можно снять под склад, оказание услуг помещение площадью 62,4 кв.м с начальной ценой Br263.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 16.00 12 ноября в КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью".-0-