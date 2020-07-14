Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарную "Катюшу" установили в музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, молодежь, представители органов власти, руководство Федерации профсоюзов Беларуси.

Дата открытия экспоната выбрана неслучайно. Именно в этот день - 14 июля 1941 года - под Оршей прогремел первый залп этой знаменитой боевой машины.

Работы по поиску и реставрации "Катюши" велись около года. Часть деталей была изготовлена на основе образцов из Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга, а вот пульт управления стрельбой, части обшивки, колеса и диски были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами.

Появление боевой машины у Кургана Славы стало возможным благодаря общим усилиям всех отраслевых профсоюзов. Еще в январе был объявлен старт сбора средств на пополнение экспозиции музея. Кроме того, на благоустройство нового монумента были потрачены деньги, заработанные во время республиканского субботника.

Как рассказали в ФПБ, благоустройство Кургана Славы - одна из значимых инициатив национального профцентра. Несколько лет назад завершилась реконструкция комплекса, был заменен травяной покров, установлена подсветка, каскад солнечных батарей, приведены в порядок ступени, поставлены информационные стенды. В прошлом году музей военной техники пополнил новый экспонат - штурмовик ИЛ-2.

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