Легендарные гандболисты и звезды белорусского телевидения разыграют "Кубок пятого канала"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" совместно с Белорусской федерацией гандбола и гандбольным клубом "СКА-Минск" сегодня проведет уже ставший традиционным турнир "Кубок пятого канала". В этом году главный приз разыграют легендарные гандболисты и звезды белорусского телевидения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Это будет третий по счету розыгрыш Кубка, - рассказывает главный директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий. - Предыдущие турниры проводились по футболу и баскетболу. В нынешнем сезоне решили провести соревнование по одному из самых популярных игровых видов спорта - гандболу. В турнире уже подтвердили свое участие легендарные белорусские спортсмены: Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Андрей Крайнов, Александр Каршакевич и многие другие знаменитые мастера. Также целую россыпь звезд привезет команда ветеранов БГК имени А.П. Мешкова - "Брестский регион".

В турнире примут участие четыре команды. Компанию команде телеканала "Беларусь 5", в которую войдут не только звезды отечественной спортивной журналистики, но и прославленные гандбольные мастера, составят сборная Белорусской федерации гандбола, дружины именитых ветеранов столичного СКА и Брестского БГК.

Поддержать своих фаворитов болельщики смогут сегодня в Доме гандбола. Начало состязания - в 16.00. Вход свободный.-0-