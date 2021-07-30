Лего-центр, интерактивная песочница и бассейн - детский сад на 240 мест открыли в Петрикове

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский сад на 240 мест открыли в Петрикове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАО "Беларуськалий".

По сути, в райцентре возведен современный центр развития для самых маленьких жителей. Это не просто оригинальное по архитектурному проекту здание, но и максимально функциональное. К примеру, для непоседливых и любознательных малышей созданы лего-центр, игровая комната с лабиринтом, интерактивная песочница. Занятия будут проходить в обустроенных и укомплектованных музыкальном и спортивном залах. Познавать историю и традиции родного края малыши смогут в комнате духовного наследия. Есть также зоны для активных игр на свежем воздухе, занятий плаванием - открытая терраса для игр и бассейн. Для комфорта воспитанников и коллектива предусмотрены лифты и многое другое.

Детский центр развития готов принять 240 воспитанников.

Также новоселье отмечали калийщики. Ключи от новых квартир в доме на ул.Дружбы,18, получили 60 семей работников Петриковского рудоуправления. Ритуал передачи связок ключей прошел в по-семейному теплой атмосфере. За качественную и оперативную работу строителей Гомельского ДСК поощрили подарками. В ОАО "Беларуськалий" отметили, что это уже 11-й дом, возведенный в Петрикове для калийщиков и их семей.

Руководство "Беларуськалия" поздравило новоселов и самых маленьких горожан с важными событиями.

Иван Головатый

ОАО "Беларуськалий" - одно из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В Петриковском районе предприятие параллельно с производственными реализует сразу несколько важнейших проектов социальной направленности. Шаг за шагом возводится квартал калийщиков. Также проходит реконструкция акушерско-гинекологического корпуса местной больницы. На карте райцентра появляются новые спортивно-оздоровительные объекты и др.-0-

Фото Сергея Холодилина