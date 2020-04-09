Лен - трудом силен

ОАО "Пружанский льнозавод" - школа передового опыта по производству и первичной переработке льнотресты как для предприятий нашей республики, так и для многих российский компаний. Замечу, что коллеги из соседнего государства регулярно посещают завод. А посмотреть действительно есть что.

Например, построенный в 2011 году цех производительностью 10 тыс. тонн льнотресты. Здесь установлена линия фирмы Depoortere для первичной переработки льна. Главная ее особенность - наличие автоматического прессования как длинного, так и короткого волокна, а также возможность сбора семян.

Надо сказать, что пружанцы первыми в стране установили подобную линию переработки льна. Их опытом воспользовались еще шесть белорусских льнозаводов, которые сегодня также успешно работают.

Что касается пружанского завода, то реконструкция не останавливается. Модернизируется цех, построенный в 1973 году. Его производительность составляет 5 тыс. тонн льнотресты.

- В цеху уже установлено современное бельгийское оборудование по выработке короткого волокна. Также линия укомплектована новыми современными прессами короткого и длинного волокна, - рассказывает директор предприятия Николай Жогал. - Это позволяет выполнить все технические условия обработки сырья и на выходе получить европейский уровень качества.

Для производства льнотресты предприятие полностью обеспечено современной техникой. Одним из последних приобретений накануне нынешней весны стали два новых посевных агрегата немецкой фирмы - AMAZONE Cirrus 6003-2с с тракторами CASE IH Magnum 340.

По словам директора, сегодня вся техника на севе работает в режиме подрульки и автопилота для обеспечения исключительной прямолинейности сева и технологической колеи. Для обеспечения защиты растений в дополнение к имеющимся двум агрегатам приобретен третий самоходный высококлиренсный опрыскиватель.

Заранее на заводе принято готовить технику и для уборки урожая. К слову, в основном она самоходная. Так, своего "звездного часа" ждут 10 льнотеребилок ТСЛ-2,4, 7 оборачивателей-очесывателей, 18 оборачивателей и 10 пресс-подборщиков. Еще два новых пресс-подборщика фирмы Depoortere поступят на предприятие к моменту уборки. Кроме самоходной техники в рабочий процесс вовлекается 15 прицепных пресс-подборщиков с тракторами МТЗ.

Последние годы льнозавод отводит под посевы 2890 гектаров земли на территории сразу трех районов: Пружанского, Кобринского и Березовского. Именно там подходящая под эту культуру почва. Что касается семян, то, кроме собственных, ежегодно закупается первая репродукция сортов французской селекции, которые отличаются устойчивостью к полеганию и высоким выходом длинного волокна. Многоярусное хранение семян в металлических контейнерах, по примеру французов, позволяет полностью механизировать процесс их подготовки к севу.

Имея в своем арсенале высокопроизводительную технику, штат первоклассных специалистов и строго следуя технологиям при выращивании и уборке льна, на современном этапе предприятие является конкурентоспособным в своей отрасли. Надежность и деловые качества пружанских льноводов по достоинству оценил основной партнер - Оршанский льнокомбинат. За рубежом самые активные потребители - в Китае.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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