Лесхозы Минской области планируют увеличить заготовку сока до 5 тыс. т

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Минской области в этом сезоне рассчитывают собрать более 5 тыс. т, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства и реализации продукции Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Андрей Кошель.

"В середине прошлой недели практически все лесхозы приступили к заготовке, остались только Крупский и Логойский. В прошлом году мы собрали чуть более 4 тыс. т сока. Уже заготовлено 753 т. Всего в текущем сезоне рассчитываем увеличить объем заготовки сока до 5 тыс. т. Однако все зависит от погоды: если будет мороз, то сокодвижение немного приостановится, потеплеет - сок пойдет быстрее", - отметил Андрей Кошель.

Основной объем заготовленного березового сока - около 4,5 тыс. т - лесхозы планируют реализовать на перерабатывающие предприятия региона: Борисовский консервный завод, Стародорожский плодоовощной завод. Еще более 450 т сока сможет приобрести население. Пункты продаж будут организованы в лесничествах и на лесосеке. Стоимость литра составит около 20 копеек.

Можно заготовить сок самостоятельно и бесплатно, соблюдая установленные правила. Так, жителям области необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку. Специалисты укажут деревья, на которых можно производить подсочку, проведут инструктаж по соблюдению правил заготовки и требований пожарной безопасности в лесу. За незаконную добычу сока нарушителям грозит штраф.-0-