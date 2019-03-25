Лесхозы Могилевской области планируют увеличить экспорт березового сока более чем в два раза

25 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области планируют в этом году заготовить около 2 тыс. т березового сока, что примерно на треть больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Василий Шик.

"В области приступили к массовой заготовке березовика южные районы, северные и восточные только начинают, - отметил собеседник. - Основное задание традиционно доведено Осиповичскому, Бобруйскому, Быховскому и Белыничскому лесхозам. Они же являются основными экспортерами витаминного напитка. За пределы страны планируется по договоренности с одной из литовских компаний реализовать около 500 т сока, что превышает показатель минувшего сезона более чем в два раза".

Большую часть витаминного продукта планируется реализовать перерабатывающим предприятиям региона: СООО "Оазис Групп" (Бобруйск), Быховскому консервно-овощесушильному заводу и ОАО "Кировский пищекомбинат".

В два раза планируется увеличить продажи березовика населению - до 300 т. "Мы активно рекламируем кампанию по заготовке березовика. На всех сайтах лесхозов в районах размещена подробная информация о местах заготовки, реализации и стоимости, - сказал Василий Шик. - Это в большей степени социальная акция, поскольку мы ставим задачу не столько заработать на продажах, сколько оградить от порчи леса и обеспечить всех желающих недорогим, свежим и полезным витаминным продуктом. Стоимость сока на лесосеке обойдется до 25 копеек за 1 л".

Граждане могут вести заготовку древесных соков бесплатно на участках леса, определяемых для этих целей лесничествами. Для получения информации об участках леса, где возможна заготовка березового сока, нужно обратиться в лесничество по месту жительства.

Нарушение правил заготовки влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (одна базовая величина - Вr25,5) для физлиц, до 100 на ИП, а на юрлицо - до 500 базовых величин.-0-