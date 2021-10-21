Лесхозы Витебской области обновляют автопарк: закупают автотехнику для тушения пожаров

21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области обновляется автопарк техники, которую задействуют при тушении лесных пожаров, и до конца года лесхозы планируют закупить еще 4 пожарных автоцистерны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил инженер по охране и защите леса Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виктор Михневич.

Нынешняя летняя жара и высокий класс пожароопасности в лесах Витебской области показали, что хорошая техническая оснащенность лесхозов имеет первостепенное значение в борьбе с огненной стихией. С этой целью парк специализированной техники в лесохозяйственных учреждениях планомерно пополняется. "В Полоцком, Поставском, Ушачском и Шумилинском лесхозах до конца года появятся четыре новых пожарных автомобиля в дополнение к тем, которые там уже есть", - рассказал Виктор Михневич.

Он отметил, что в этом году пожарные автоцистерны на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ уже закуплены и введены в строй в Бегомльском, Полоцком, Верхнедвинском лесхозах и Глубокском опытном лесхозе. В Оршанском лесхозе появился новый болотоход на гусеничном ходу, который применяется при тушении пожаров в лесу и на торфяниках. Он отличается повышенной проходимостью и может добраться до очага возгорания там, где обычная техника не пройдет.

Виктор Михневич добавил, что в лесохозяйственных учреждениях области имеется 88 пожарных и переоборудованных для тушения лесных пожаров автомобилей. Обновление автопарка будет проходить и в 2022 году.-0-