Лесхозы Витебской области с начала года на переоснащение направили около Br9,7 млн

24 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Лесохозяйственные учреждения Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) в приобретение новой лесозаготовительной техники за январь - апрель инвестировали около Br9,7 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник бюро по механизации и энергетическому хозяйству Витебского ГПЛХО Григорий Захаревский.

"С начала года на переоснащение лесхозов Витебской области направлено около Br9,7 млн собственных средств. В этом году приобрели четыре харвестера, три форвардера и 12 сортиментовозов. В первую очередь новая техника приобреталась теми лесхозами, которые в ней нуждались. Техническое перевооружение позволит лесхозам увеличить объем заготовки древесины различного назначения - как для топливных целей, так и в виде деловой древесины, ее вывозки, и, соответственно, повысит выручку от реализации", - сказал Григорий Захаревский.

Он добавил, что в планах на этот год продолжать техперевооружение структурных подразделений Витебского ГПЛХО. В прошлом году за январь - апрель лесхозы области заготовили 954 тыс. куб.м древесины. В этом году за аналогичный период смогли заготовить уже свыше 1 млн куб.м, превысив прошлогодний показатель почти на 100 тыс. куб.м. Это стало возможным в том числе благодаря оснащению лесхозов более современной специализированной техникой.

До 85% древесины, заготовленной в Витебской области, поставляется предприятиям концерна "Беллесбумпром", где она идет на производство бумаги, мебели, строительных и пиломатериалов. Частично лесхозы области сами занимаются переработкой природного сырья. В перечне готовой продукции структурных подразделений ГПЛХО значатся пиломатериалы, оцилиндрованный брус, дрова, щепа, топливные пеллеты и др.-0-