Лесная охрана Витебской области перешла на усиленный режим работы

4 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лесная охрана Витебской области из-за многочисленных палов сухой растительности перешла на усиленный режим работы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Комплекс мероприятий, который будут проводить работники объединения с целью надзора за пожарной безопасностью в лесах, включает наземное маршрутное патрулирование, широкомасштабную информационно-разъяснительную работу, ряд работ по противопожарному обустройству лесов. В лесхозах и лесничествах в рабочие и выходные дни организуется дежурство государственной лесной охраны, продолжительность которого будет регулироваться с учетом степени пожарной опасности.

"В настоящее время главную опасность для лесов представляют сельскохозяйственные палы на полях, когда поджигается прошлогодняя трава. Неконтролируемые выжигания сухой растительности создают серьезную угрозу как для населения, так и для лесных насаждений, примыкающим к сельхозугодьям", - подчеркнули в объединении.

Витебское ГПЛХО напоминает гражданам, что за данные действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (сейчас 1 базовая величина составляет Br25,5). С установлением пожароопасного периода следует также помнить о соблюдении элементарных правил безопасности в лесах: нельзя разводить костры в хвойных молодняках, в случае разведения костра за процессом горения должен осуществляться постоянный контроль, а после он должен быть потушен до полного прекращения огня.-0-