Лесной капитал

Работа в лесной отрасли всегда считалась почетной, не только во времена Ильи Ковригина из известного фильма "Девчата". И сегодня люди в зеленой форме с "елочкой" на рукаве вызывают уважение. Ведь на них лежит огромная ответственность за сохранение нашей природы.

Специалисты ГЛХУ "Дятловский лесхоз" уже более 50 лет занимаются ведением лесного хозяйства. Сегодня это стабильно развивающееся предприятие, состоящее из девяти лесничеств, лесопункта и цеха по деревообработке.

Сосна из теплицы

Свыше 80% территории Дятловского лесхоза покрыты лесами, в основном хвойными. И в ГЛХУ делают все возможное, чтобы предотвратить сокращение лесных угодий.

– Выращивание сеянцев-саженцев основных лесо-образующих пород, а также декоративных пород на продажу – одна из приоритетных задач, стоящих перед нашими специалистами. Ведь мы должны сажать деревьев больше, чем вырубаем, – говорит директор предприятия Сергей Дурко. – В лесхозе нет своего питомника. Но мы работаем в этом направлении. На базе имеются свои теплицы и парники, в которых из маленького семечка выращиваются саженцы. Каждый год будем постепенно увеличивать площадь сеянцев в закрытом грунте. Ведь покупать этот посадочный материал – недешевое удовольствие.

Буквально в этом году на территории более 40 гектаров специалисты Дятловского лесхоза посадили 135 тыс. сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

Кроме того, здесь также есть своя плантация карельской березы на площади свыше 5 гектаров.

Рай для охотника

Какой же лесхоз без собственных охотничьих угодий? В этом плане территория Дятловского лесного хозяйства – отличное место для любителей активного отдыха.

– Условия позволяют нам развивать это направление. Сюда приезжают поохотиться туристы из Украины, России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году, например, у нас гостили датчане, – рассказывает инженер по охотничьему хозяйству Максим Марцукевич. – В здешних угодьях водятся лось, олень благородный, косуля, бобры. Несколько лет назад из Островецкого лесхоза завезли 10 особей лани европейской, которые содержались в вольере на передержке. В этом году выпущено на волю 36 животных для формирования новых популяций.

Год назад из СПК "Озеры" Гродненского района и Налибокской пущи завезли 18 зубров для создания популяции зубра беловежского на территории Демьяновского лесничества Дятловского лесхоза. После пары месяцев передержки их также выпустили на волю. За полтора года популяция выросла до 25 особей.

Где же можно разместиться приезжим туристам? Конечно, в охотничьем комплексе "Вензовец", который расположен всего в 11 километрах от Дятлово! В деревянном домике три комнаты на шесть спальных мест. Есть баня, стационарный мангал, беседка, водоем – все, чтобы отдых прошел с пользой и комфортом. И вовсе не обязательно быть охотником. Часто здесь проводят корпоративы.

За 11 месяцев этого года от охотохозяйственной деятельности Дятловский лесхоз заработал 86 тыс. белорусских рублей, из них от охотничьих туров иностранцев – 37,8 тыс. рублей.

Экспортная древесина

Одним из самых прибыльных направлений в работе ГЛХУ "Дятловский лесхоз" является лесозаготовка. На предприятии есть свой цех по деревообработке.

– В месяц мы перерабатываем 3,5 тыс. кубометров круглого леса. Из них производим 1,8 тыс. кубометров пиломатериалов, 800–900 кубометров отправляем на экспорт – в Германию, Польшу, – рассказывает главный инженер Дмитрий Томчик. – Кроме того, производим около 4 тыс. кубометров щепы в месяц, которую экспортируем в Польшу, Литву.

В следующем году в ГЛХУ "Дятловский лесхоз" планируется строительство нового здания цеха с установкой польской линии лесопиления Brodpol. Ее производительность в смену – 80 кубометров круглого леса.

– Строительство ведется в сжатые сроки. Эту линию хотим ввести в эксплуатацию уже в марте-апреле 2020 года. Сырьевая база позволяет загрузить новое оборудование даже в трехсменном режиме, – считает Сергей Дурко, – а это позволит нам повысить показатели экспорта. База клиентов наработана, спрос на продукцию растет. Надеемся, что в результате появятся средства на дальнейшее развитие нашего лесхоза, на модернизацию цеха по деревообработке.

В планах на будущий год также установка сушилок. Благодаря им можно будет выпускать продукцию с высшей добавленной стоимостью: на каждом кубометре цена вырастет примерно на 20 евро.

– Успех любого предприятия зависит от коллектива. В моем подчинении около 400 человек. И я могу с уверенностью сказать, что это проверенные и трудолюбивые люди, готовые решать любые задачи, поставленные перед нами Министерством лесного хозяйства и правительством, – заверяет Сергей Дурко.

Дарья ЗАЙЦЕВА, газета "7 Дней"

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

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