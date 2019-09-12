Лесосеменной комплекс открылся в Минском районе

12 сентября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, построенный за счет средств займа Всемирного банка, открылся при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша отрасль многовекторная, мы осуществляем деятельность по различным направлениям, но в приоритете всегда ведение лесного хозяйства в широком смысле, начиная от лесовосстановления, заканчивая лесозаготовкой, - сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. - Также мы осуществляем переработку древесины, туристическую, охотхозяйственную деятельность. Сегодня мы открыли знаковый объект. Этот центр в первую очередь позволяет не зависеть от сюрпризов погоды, изменения климата, минимизировать погодные риски, вырастить качественный посадочный материал, устойчивый к болезням, температурным колебаниям. Мы становимся на один уровень с передовыми европейскими лесными державами, не уступаем им по инфраструктуре, технологиям. Хотел бы выразить признательность Всемирному банку за поддержку этого проекта".

Площадь лесосеменного комплекса - около 20 га. На этой территории располагаются производственные помещения для персонала, линия упаковки, холодильные камеры, шесть теплиц и девять полей доращивания. Здесь в перспективе можно будет выращивать до 12 млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой в год. Затраты на строительство центра составили около Br12 млн.

В апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Данные средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Проанализировав ход выполнения проекта, в марте 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Беларуси дополнительного финансирования в размере 12 млн евро, и в апреле 2018-го было подписано соответствующее соглашение.

Всего за счет средств займа Всемирного банка будет создано четыре лесосеменных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой (в Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областях) вместо планировавшихся шести. Министр пояснил причины такого решения. "Мы пересмотрели подходы, изучили опытов поляков, латышей, эстонцев. У нас появилась возможность делать такие центры более продуктивными, проводить высев в три ротации. И мы определили, что четыре центра на данном этапе достаточно", - отметил он.

Остальные средства займа Всемирного банка перенаправлены на закупку лесозаготовительной техники. "Проблема в том, что треть нашей работы в лесу непрогнозируема, ее нельзя спланировать. Бывают разные ситуации: пришел ветер и положил лес, или наступила жара и засуха, а в результате произошло расселение короеда и гибель древостоя. Новая техника сделает нас еще более гибкими и способными справляться с внештатной ситуацией. Всемирный банк нас поддержал и одобрил этот подход. Так что сейчас мы будем закупать технику, которая позволит мобильно осуществлять перебазирование и справляться с природными явлениями", - рассказал Виталий Дрожжа. По его словам, при ручной лесозаготовке или использовании большой лесозаготовительной техники, которая применяется на рубках главного пользования, невозможно решать проблему настолько же оперативно и эффективно.-0-