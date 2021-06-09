"Летний патруль" стартует в Могилевской области 10 июня

9 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К республиканской акции "Летний патруль" 10 июня присоединится Могилевская область, сообщили БЕЛТА в Могилевском обкоме БРСМ.

Акция проводится по всей стране структурными подразделениями МЧС совместно с молодежными отрядами охраны правопорядка (МООП) территориальных комитетов БРСМ.

"В июне в Могилевской области запланировано более 50 мероприятий акции", - отметили в обкоме.

Так, 10 июня в 12.00 в Бобруйске вдоль Березины участники МООП совместно с РОЧС раздадут листовки в качестве профилактики гибели людей на воде.

16 июня в 16.00 члены МООП и сотрудники РОЧС будут проводить информационную работу с жителями Круглянского района на пляже экотуркомплекса "Николаевские пруды" в агрогородке Грибино. 21 июня в зоне отдыха урочища "Дубки" в пойме Днепра в Быховском районе участники МООП и РОЧС разъяснят жителям района правила поведения на воде. На следующий день в городском поселке Краснополье представители МООП и РОЧС будут патрулировать водохранилище, раздавать листовки.

Акция "Летний патруль" продлится до конца лета.-0-