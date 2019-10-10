Линевич: любую проблему можно решить, глубоко ее изучив

10 октября, Докшицы /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Любую проблему можно решить, главное ее с разных сторон и глубоко изучить. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам личного приема граждан в Докшицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам помощника Президента, сегодня во время приема люди обращались в основном со стандартными вопросами - земельные споры и тема благоустройства. "Общение с народом - системная и постоянная работа. Мы не ограничиваемся приемом граждан, посещаем коллективы предприятий и организаций, общаемся с ними и всегда доступны. Двери властей для обсуждения проблемы людей открыты для всех - приходите и решайте вопросы", - отметил Анатолий Линевич.

Некоторые озвученные проблемы были решены сразу. Жительница агрогородка Парафьяново по телефону обратилась с просьбой заасфальтировать 300 м по улице Первомайской. У пенсионерки проблемы со здоровьем, она инвалид и не может добраться до амбулатории. Помощник Президента - инспектор по Витебской области поручил местным властям заасфальтировать участок весной 2020 года. Председатель райисполкома Олег Пинчук пообещал, что в следующем году вопрос решат. Во время приема также были сняты проблемы жительницы Докшиц по приватизации дома.

Другие темы потребуют дополнительной проработки. Житель Докшиц хочет расширить свой дом, в части которого находится магазин. Местные власти говорят, что это невозможно: на этой территории проходит канализация, которая завязана на новый микрорайон в городе. В случае аварии будут сложности в ремонтных работах. За свой счет предприниматель отказывается вынести эти сети в сторону. Местный житель также хочет возвести глухой двухметровый забор возле дома. Но так как он находится в центре города, это будет неэстетично выглядеть. Местной администрации поручено встретиться с человеком еще раз и найти приемлемое решение вопросов.

Анатолий Линевич акцентировал внимание на важности корректного общения чиновников с обычными людьми. "Им нужно быть психологами, чтобы говорить с человеком и слышать его проблему. Необходимо с разных сторон, глубоко изучить тему, тогда ее решение можно найти. Чиновнику недопустимо грубо себя вести, такие случаи будут пресекаться", - добавил помощник Президента.

На приеме были затронуты вопросы выплаты пенсий, качества дорог, цен на лекарства. Всего с начала года в местный райисполком пришло более 100 обращений.-0-