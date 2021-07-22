Линевич о страде в Витебской области: за простой техники нужно сурово наказывать

22 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время уборки урожая ни один комбайн не должен простаивать, потому как это потеря драгоценного времени и части урожая. За факты халатности на местах, как в режиме военного положения, нужно строго наказывать. Такое мнение на открытом заседании Витебского облисполкома по вопросам организации жатвы выразил помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На полях Витебской области работает около 780 комбайнов, которые убирают рапс и в отдельных районах приступают к уборке зерновых. Однако для успешного и своевременного завершения жатвы необходимо около 1,2 тыс. таких сельскохозяйственных машин. Анатолий Линевич и первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич разбирались на открытом заседании в положении дел как в целом по области, так и по отдельным районам. Ситуацию с простоем комбайнов и нехваткой комбайнеров, около 30 человек из которых находятся на больничном, помощник Президента назвал вопиющей и отметил, что к жатве нужно было готовиться заранее и приводить весь автопарк в должное состояние загодя. "Если механизатор заболел, найдите ему замену. Комбайны простаивать не должны. Сбор урожая - это почти военное положение, здесь надо быть готовым на все сто. И за каждый день простоя нужно сурово наказывать", - сказал Анатолий Линевич.

"В те районы, где не хватает техники и механизаторов, направляем комбайны и специалистов из других регионов и городов. Область на 89% обеспечена механизаторами, и около 500 еще дополнительно направили на помощь аграриям, включая учащихся, которые выполняют работу помощников комбайнеров, а также сотрудников различных организаций. Специфика труда комбайнеров в том, что они должны не только уметь управлять такой сложной техникой, но и получать особый допуск. Также предприятиям агропромышленных объединений головные предприятия будут помогать работниками и техникой, разработана схема такой помощи", - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров.

Также он добавил, что не все организации выделили людей для помощи селу во время уборки урожая: в области 16 предприятий не направили своих работников на поля. Сергей Егоров подчеркнул, что с их руководителями ведутся постоянные переговоры на эту тему, но Олег Мацкевич отреагировал жестко. "Если предприятия игнорируют решение облисполкома, то мы церемониться с ними не будем. Сейчас уборка хлеба - первостепенная задача, это должны понимать все", - поставил он вопрос ребром.

О стратегии шефской помощи рассказал представитель Витебского мясокомбината: предприятие направит 3-4 комбайна в Сенненский район, где уже работает 2 хлебоуборочные машины комбината. Как только уберут рапс с полей, технику перебросят на уборку зерновых в этот же район. Подобное взаимодействие расписано для каждого головного предприятия агропромышленных объединений: все руководители знают, куда направить технику и специалистов.

Олег Мацкевич дал распоряжение предоставить ему сведения о предприятиях, которые отказываются помогать во время страды, и доложить об окончании уборки рапса и начале уборки зерновых. "Также дайте оценку кадрам. Объяснить можно все, но словами урожай не спасешь. Погода непредсказуемая, надо жать здесь и сейчас", - заключил он.-0-