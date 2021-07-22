Линевич о страде в Витебской области: за простой техники нужно сурово наказывать

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 22 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:45 Более 30 обращений поступило в КГК Гомельской области из-за грязной воды в жилых домах Регионы
15:44 ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца Регионы
15:39 В Бресте два работника магазина составляли подложные договоры о продаже сим-карт Происшествия
15:37 Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний Происшествия
15:29 Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО В мире
15:26 За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков - Гурский Политика
15:15 Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами Общество
14:55 В Минске за распространение наркотиков задержан студент-иностранец Происшествия
14:55 ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World! Общество
14:52 Антибиотик тигециклин подавляет развитие рака кожи В мире
14:50 Уникальное для отечественной науки урновое захоронение нашли историки БГУ Общество
14:44 Парк общественного транспорта Бреста пополнится девятью новыми автобусами Регионы
14:42 Александра Саснович проиграла на турнире в Гдыне Спорт
14:39 Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов Экономика
14:35 В Украине оппозиция потребовала отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала страны В мире
14:28 ФОТОФАКТ: Лето в гранд-каньоне на реке Хуанхэ Калейдоскоп
14:20 Линевич о страде в Витебской области: за простой техники нужно сурово наказывать Регионы
14:16 Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов Президент
14:08 Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей Общество
14:03 В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей Экономика
13:58 Житель Могилевского района украл более 600 кг пшеницы Происшествия
13:55 Суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию В мире
13:36 Первого комбайнера-тысячника чествовали в Гродненской области Регионы
13:35 В Беларуси скорректировали законы по вопросам судебно-экспертной деятельности Общество
13:31 Доллар и евро на торгах 22 июля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:25 В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов Общество
13:20 В Гомеле в озере утонул мужчина Происшествия
13:15 В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202 Общество
13:13 Экономический суд Минска принял решение о санации "Трайпла" Экономика
13:00 Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
22 июля 2021, 14:20

Линевич о страде в Витебской области: за простой техники нужно сурово наказывать

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Первого комбайнера-тысячника чествовали в Гродненской области
В Могилевской области появился первый тысячник на отвозке зерна

22 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время уборки урожая ни один комбайн не должен простаивать, потому как это потеря драгоценного времени и части урожая. За факты халатности на местах, как в режиме военного положения, нужно строго наказывать. Такое мнение на открытом заседании Витебского облисполкома по вопросам организации жатвы выразил помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На полях Витебской области работает около 780 комбайнов, которые убирают рапс и в отдельных районах приступают к уборке зерновых. Однако для успешного и своевременного завершения жатвы необходимо около 1,2 тыс. таких сельскохозяйственных машин. Анатолий Линевич и первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич разбирались на открытом заседании в положении дел как в целом по области, так и по отдельным районам. Ситуацию с простоем комбайнов и нехваткой комбайнеров, около 30 человек из которых находятся на больничном, помощник Президента назвал вопиющей и отметил, что к жатве нужно было готовиться заранее и приводить весь автопарк в должное состояние загодя. "Если механизатор заболел, найдите ему замену. Комбайны простаивать не должны. Сбор урожая - это почти военное положение, здесь надо быть готовым на все сто. И за каждый день простоя нужно сурово наказывать", - сказал Анатолий Линевич.

"В те районы, где не хватает техники и механизаторов, направляем комбайны и специалистов из других регионов и городов. Область на 89% обеспечена механизаторами, и около 500 еще дополнительно направили на помощь аграриям, включая учащихся, которые выполняют работу помощников комбайнеров, а также сотрудников различных организаций. Специфика труда комбайнеров в том, что они должны не только уметь управлять такой сложной техникой, но и получать особый допуск. Также предприятиям агропромышленных объединений головные предприятия будут помогать работниками и техникой, разработана схема такой помощи", - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров.

Также он добавил, что не все организации выделили людей для помощи селу во время уборки урожая: в области 16 предприятий не направили своих работников на поля. Сергей Егоров подчеркнул, что с их руководителями ведутся постоянные переговоры на эту тему, но Олег Мацкевич отреагировал жестко. "Если предприятия игнорируют решение облисполкома, то мы церемониться с ними не будем. Сейчас уборка хлеба - первостепенная задача, это должны понимать все", - поставил он вопрос ребром.

О стратегии шефской помощи рассказал представитель Витебского мясокомбината: предприятие направит 3-4 комбайна в Сенненский район, где уже работает 2 хлебоуборочные машины комбината. Как только уберут рапс с полей, технику перебросят на уборку зерновых в этот же район. Подобное взаимодействие расписано для каждого головного предприятия агропромышленных объединений: все руководители знают, куда направить технику и специалистов.

Олег Мацкевич дал распоряжение предоставить ему сведения о предприятиях, которые отказываются помогать во время страды, и доложить об окончании уборки рапса и начале уборки зерновых. "Также дайте оценку кадрам. Объяснить можно все, но словами урожай не спасешь. Погода непредсказуемая, надо жать здесь и сейчас", - заключил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область уборочная
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 30 обращений поступило в КГК Гомельской области из-за грязной воды в жилых домах
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
Фото из архива Парк общественного транспорта Бреста пополнится девятью новыми автобусами
Николай Пригодич Первого комбайнера-тысячника чествовали в Гродненской области
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: здоровье людей - приоритет государственной политики
Фото из архива Новый рентгеновский компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной больнице
Главное
Во время совещания От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
В Беларуси планируется создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами
В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко требует навести порядок в деятельности ИП и самозанятых
Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов
Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами
За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков - Гурский
Гигин: история с 26 мигрантами в Литве подпадает под определение преступления против человечности
Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей
Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом
В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202
МИД России удивлен заявлениями западных политиков о поощрении Беларусью нелегальной миграции
В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов
Соловей: здоровье людей - приоритет государственной политики
Белорусские теннисисты провели первые тренировки на олимпийских кортах Токио
Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте
Беларусь поставляет в Казахстан более 650 товарных позиций
Минюст пояснил лишение лицензий некоторых адвокатов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.