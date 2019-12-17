Линевич: с молодыми кадрами нужно работать и создавать условия для самореализации

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С молодыми кадрами нужно работать и предлагать им интересные направления для самореализации в своей стране. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время отчетно-выборной конференции областного союза нанимателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Линевич обратил внимание директоров предприятий Витебской области на умение находить общий язык с молодежью, в том числе с теми, кто не планирует дальше работать в организации, на заводе. "Иногда мы упускаем молодых людей. А с ними нужно заниматься, предлагать интересные технологические направления в работе, давать расти по служебной лестнице, чтобы они реализовывались в своей стране", - сказал помощник Президента.

Анатолий Линевич отметил положительную роль областного союза нанимателей в развитии экономики северного региона. "Несколько раз встречался с председателем союза Владимиром Туравиновым. Вижу его инициативу, к решению вопросов он подходит творчески, с опытом руководителя со стажем", - добавил он.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошла отчетно-выборная конференция областного союза нанимателей. Председателем союза переизбран Владимир Туравинов.

Областной союз нанимателей был создан в 1999 году. В настоящее время он объединяет почти 400 частных и государственных предприятий. В числе задач - обеспечение социально-правовых, трудовых и экономических гарантий работников предприятий и организаций региона.-0-