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14 декабря 2019, 14:20

Лис назвал условия начала строительства новых объектов

Анатолий Лис. Фото из архива
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14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новое строительство в Брестской области будет начинаться только при наличии обоснования объекта и продолжительностью не больше двух лет. Об этом заявил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вчера долго рассматривал и инвестиционную программу на следующий год, и использование средств дорожного фонда. Подход изменится. Исходя из того, сколько денег, под эти суммы надо делать документацию, а не размахиваться. Это касается и благоустройства дорог, и строительства объектов. В инвестиционную программу будут включаться только объекты с обоснованным бизнес-проектом, срок строительства которых не больше двух лет с проектированием. Растягивать на годы никто не будет", - подчеркнул губернатор.

Вопросы строительства, а также благоустройства населенных пунктов во время прямой телефонной линии поднимались с завидной регулярностью. Жители агрогородка Хорева Пружанского района просят оборудовать велодорожку вдоль трассы к соседнему агрогородку Кобыловка. В деревне Цна Лунинецкого района интересуются, когда в населенный пункт подведут газопровод, а в Ляховичах хотят свой бассейн. В деревне Добрый Бор Барановичского района сгорел магазин, и теперь торговлю ведут в старом тесном доме. В Малорите жильцы многоквартирного панельного дома несколько лет ждут ремонта, а в Барановичах - асфальтирования участка улицы Пионерской, ведущей к двум больницам и двум поликлиникам.

Все обращения тут же обсуждались с руководством городов и районов в режиме видео-конференц-связи. Анатолий Лис поручил взять на контроль прозвучавшие вопросы. "Они не должны остаться на бумаге, должны быть четкие ответы. Пустых обещаний делать нельзя. Смотрите, считайте, что необходимо в первую очередь сделать, - будем делать", - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос брестчанки о планируемых новостройках в областном центре, председатель облисполкома сообщил о начале строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. В юго-западном микрорайоне Бреста проектируется новая большая поликлиника. Там же в следующем году завершится создание встроенного в жилой дом детского сада шаговой доступности.

Будут возводиться новые детские сады и школы. При этом глава региона обратил внимание на наметившуюся в городах тенденцию: в центре количество детей уменьшается, что заметно по наполняемости групп в детсадах, а в новых микрорайонах этих учреждений не хватает. "Значит, надо организовывать подвоз из микрорайонов в центр - для этого мы строим путепроводы, транспортные развязки. Это касается не только Бреста, но и Барановичей, Пинска, районов. А то в новых микрорайонах будем строить детские сады, а в центре - продавать их под другие цели. Так не будет", - подчеркнул губернатор.

Всего на прямую линию к руководителю области сегодня дозвонился 31 человек. Половина обращений касалась вопросов благоустройства и содержания уличной и дорожной сети, транспортного обслуживания и организации торговли на селе.-0-

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