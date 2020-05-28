Лис поручил обустроить к купальному сезону неорганизованные места отдыха

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Все популярные, но неорганизованные места массового отдыха на территории Брестской области должны быть обустроены. Такое поручение дал сегодня на заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В области насчитывается 72 неорганизованных места массового отдыха населения на водных объектах. Наибольшее их количество зарегистрировано в Пинском, Брестском и Березовском районах. "Отсутствие закрепленных субъектов хозяйствования за поддержанием надлежащего санитарного состояния в неорганизованных местах отдыха приводит к образованию несанкционированных свалок отходов, гибели людей на водах. Эти места необходимо взять на особый контроль и закрепить за ними организации для обеспечения порядка", - сказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко.

"Все эти 72 неорганизованных места отдыха должны быть организованы, - заметил губернатор. - Раз люди туда ходят, их не закрывать надо, а навести там порядок. Закрытие ни к чему хорошему не приведет. Тем более в связи с ситуацией, которая складывается по коронавирусу, поехать в Турцию, Египет или еще куда-то пока не получится. Значительно больше людей по сравнению с прошлыми годами будут выезжать на природу. Это касается не только водоемов. Посмотрите, в каком состоянии лесопосадочные полосы, которые примыкают к городам. Нужно организовать там нормальные условия, чтобы люди могли отдохнуть. Нужно предусмотреть и места торговли, и все остальное".

На заседании рассматривался вопрос готовности мест массового отдыха на водных объектах к летнему сезону. Всего в области организовано 104 таких места - на четыре больше, чем в прошлом году. Больше всего их в Пинском, Березовском, Пружанском районах, меньше - в Ганцевичском, Жабинковском, Каменецком. Дополнительно организовали пять мест отдыха в Пружанском районе, два - в Ивановском, одно - в Лунинецком. Сократилось количество мест отдыха в Барановичах и Жабинковском районе.

К началу купального сезона места массового отдыха оборудовали необходимой инфраструктурой, служба ОСВОД обследовала и почистила дно акватории водоемов. Вместе с тем ряд мест отдыха обустроен на минимальном уровне: это водохранилища Жабер в Дрогичинском районе, озера Луковское и Олтушское в Малоритском, пруд Ивацевичский, пляж водохранилища Кривичи-1 в Пинском. Из-за незавершенных работ по благоустройству органы госсаннадзора не согласовали ежегодные разрешения на работу ряда пляжей на территории Бреста, Барановичского, Пружанского, Березовского, Брестского, Дрогичинского, Каменецкого, Кобринского и Столинского районов.-0-