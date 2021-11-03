Лиственницы Пусловских в Коссово объявлены памятником природы

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лиственницы Пусловских на территории Коссовского дворцово-паркового ансамбля объявлены памятником природы местного значения. Решение Ивацевичского райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два дерева лиственницы европейской растут в урочище Меречевщина. Посадили их в первой трети XIX века, и они до сих пор активно плодоносят. Высота первой лиственницы - 30 м, а диаметр ее ствола составляет 1,5 м. Вторая на 5 м ниже, меньше и ее толщина 0,9 м.

Деревья растут на месте въездной (охотничьей) брамы. Они были частью дворцового парка, в котором росло около 150 видов экзотических деревьев и кустарников, привезенных из-за границы. От него остались только кусты боярышника, старая липа и три лиственницы.

"Растения были посажены таким образом, чтобы не выбивались из общей концепции. После завершения реставрационных работ на втором этаже дворца планируем постепенно перейти к посадке растений в парке. К слову, у Пусловских была красиво обустроена и водная система: по склонам текли искусственные ручьи", - рассказала директор Коссовского дворцово-паркового ансамбля Ирина Семенюк.

Ботаническими памятниками природы местного значения также признаны Телеханский плющевник, Пригривденские дубы, Святовольский ольс, Обровский дуб, Ивацевичское криволесье, Гичицкие березы. Гидрологическим памятником природы стал Бытенский родник.-0-