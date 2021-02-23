Литературный квест для популяризации чтения проходит в БГУ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный квест "Предметный разговор" проходит в БГУ. Он направлен на популяризацию чтения и произведений мировой классики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками интеллектуальной игры могут стать все желающие студенты, магистранты и аспиранты БГУ. Им нужно будет по символическим предметам узнать название произведений и их авторов. Всего предстоит определить 35 названий известных в отечественной и зарубежной литературе романов, рассказов, сказок и имен писателей. Подсказками послужат цитаты или интересные факты о произведениях.

Проверить эрудицию можно онлайн до 30 марта включительно. Итоги литературного квеста подведут 2 апреля. Знатоков определят по количеству набранных баллов.

Организует мероприятие мультимедийная библиотека факультета журналистики БГУ.-0-