Литовский пункт пропуска "Мядининкай" возобновил работу в штатном режиме

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26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") возобновил работу после отключения электричества. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Сегодня с 4.00 в литовском пункте пропуска отсутствовало электричество. В связи с этим литовские контролирующие службы оформляли транспорт с использованием бумажных носителей.
"По сообщению литовской стороны, работа электросети возобновлена. Оформление транспорта контролирующими службами Литвы осуществляется в штатном режиме", - сообщили в таможне.
Между тем водителям и перевозчикам напоминают, что в "Мядининкае" идет масштабная реконструкция. При планировании поездок стоит учитывать эту информацию.-0-