Лицеисты МЧС стали лучшими в районном этапе патриотического проекта "Ведаю Беларусь"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС представят свое учебное заведение в финале гомельского областного этапа республиканского патриотического проекта "Ведаю Беларусь". Команда "Факел" лицея заслужила такое право благодаря победе в районном этапе конкурса. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Участникам 22 команд, представляющим средние учебные заведения, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования, а также работающую молодежь Брагинского, Гомельского, Лоевского, Речицкого и Хойникского районов, предстояло за ограниченное время - не более 25 минут - собрать спилс-карту Республики Беларусь. В итоге команда "Факел" Лицея при университете МЧС стала победителем, заняв 1-е место среди учащихся учреждений общего среднего образования, а также показав лучшее время среди всех категорий участников - 16,44 минуты, второе место у команды "Стрим" средней школы города Хойники - 22,06, на третьем месте команда "Лидер" Речицкого районного лицея - 23,06 минуты. Подготовкой победителей из Лицея при университете МЧС занимался учитель географии Павел Щукин.

Как сообщалось, в начале сентября Белорусский республиканский союз молодежи в Гомеле дал старт республиканскому патриотическому проекту "Ведаю Беларусь", приуроченному к Году народного единства. Инициатива направлена на поддержку системы комплексного гражданско-патриотического воспитания молодых людей различных возрастных категорий. Проект включает серию одноименных онлайн-квизов по истории, географии и культуре.

Спилс-карта - своеобразное учебно-игровое пособие по изучению административно-территориального устройства Беларуси. Она представляет собой комплект магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов страны.

С 21 сентября по 10 октября в стране проходят областные и минский городской чемпионаты по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь" с участием команд учащихся общих средних, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, студентов и курсантов высших учебных заведений, работающей молодежи. В конце октября состоится финал, в котором в личном зачете и командных соревнованиях сразятся победители в каждой из категорий участников. Собрать спилс-карты нужно будет за 25 мин. Победителем будет считаться команда, собравшая спилс-карту правильно за наименьшее время.-0-