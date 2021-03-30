Лицей МВД 31 марта и 1 апреля проведет прямые телефонные линии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Специализированном лицее МВД 31 марта и 1 апреля состоятся прямые телефонные линии. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вопросы, касающиеся поступления, обучения и пребывания в учреждении образования, можно будет задать 31 марта с 11.00 до 12.00 заместителю начальника лицея по учебной работе - начальнику учебного отдела Сергею Дривило по телефону 8 (017) 239-45-02 и 1 апреля с 11.00 до 12.00 - заместителю начальника учебного отдела Ольге Радион по телефону 8 (017) 239-45-20.-0-