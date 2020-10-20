Люди с ограниченными возможностями шьют защитные маски для могилевских предприятий

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева люди с ограниченными возможностями помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией - они шьют гигиенические маски для сотрудников могилевских предприятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов ЦСОН Октябрьского района Наталья Шейко.

Сейчас посетители дневного отделения вместе с инструкторами по трудотерапии работают над заказом в 2 тыс. масок.

"Пошив масок - это наш вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые заказы начали поступать к нам еще весной. Тогда совместно с инструкторами ребята изготовили 3 тыс. масок. Видимо, заказчик остался доволен качеством продукции и обратился к нам еще раз", - отметила Наталья Шейко.

По словам заведующего отделением, основную работу по пошиву масок выполняют инструкторы. "Наши посетители помогают в этом процессе по мере своих физических возможностей: сделать тесемочки, ровно сложить марлю, обрезать нитки. Если возможности позволяют - пробуют шить. Для них это важный процесс, так они чувствуют себя включенными в жизнь общества, ведь весь мир сейчас переживает сложную эпидемиологическую ситуацию", - отметила Наталья Шейко.

На данный момент в отделение дневного пребывания зачислено 52 человека. Продолжают посещать кружки по интересам и мастерские 31 человек. С остальными сотрудники отделения работают в режиме онлайн.-0-