Лучшего лесничего 2020 года наградили в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим лесничим по итогам работы за 2020 год стал Владимир Жолнерчик из Высоковского лесничества Брестского лесхоза. Победителя конкурса профессионального мастерства наградили во время заседания коллегии Министерства лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

В системе Минлесхоза Владимир Жолнерчик трудится уже 38 лет, из них лесничим - 28 лет. "Лес - это моя жизнь. Я почему-то даже и не рассматривал других вариантов при выборе профессии", - признался он. Его сыновья также связали жизнь с лесной отраслью.

В беседе с журналистами Владимир Жолнерчик отметил важность лесовосстановления для сохранения лесного богатства Беларуси. "Мы сажаем больше, чем вырубаем. На всех лесосеках проводятся лесокультурные мероприятия: либо посадка, либо содействие естественному возобновлению лесов", - подчеркнул он.

Конкурс "Лучший лесничий года" стал уже традиционным. Претенденты на это звание оценивались по 20 различным показателям, среди которых выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, рубки ухода, борьба с лесными пожарами, браконьерством. Не остались без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничими.-0-