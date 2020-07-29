Лучших медиков чествовали в Гродно

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале городского Дома культуры сегодня чествовали медиков Гродно, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди награжденных - врачи, медсестры, другие специалисты - всего более 50 человек. Им вручены премии, благодарности, грамоты городского исполнительного комитета и Совета депутатов, профсоюзов, общественных организаций.

"Пандемия заставила всех пересмотреть приоритеты, напомнив о хрупкости и бесценности жизни и здоровья. И мы сегодня говорим "спасибо" тем, кто самоотверженно и героически трудился в это непростое время", - отметил на церемонии награждения председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что благодаря слаженным усилиям ситуация в городе оставалась контролируемой, а сейчас Гродно возвращается к привычному ритму жизни.

Для больных пневмониями, в том числе и связанными с инфекцией COVID-19, была перепрофилирована городская клиническая больница №2, где лечились около 1,3 тыс. пациентов с таким диагнозом. Большая нагрузка легла и на сотрудников городских поликлиник, где были созданы 53 группы медработников, каждая обследовала до 25 человек в смену.

"Большое внимание уделялось защите медработников, обеспечению их средствами индивидуальной защиты (СИЗ. - Прим. БЕЛТА). В городе были приняты оперативные решения по организации выпуска СИЗ на предприятиях. Под эти цели были ориентированы порой непрофильные организации", - отметил Мечислав Гой. Например, работники одного из предприятий, выпускающего автомобильные комплектующие, производили более 50 тыс. масок в смену. На выпуск халатов, бахил и других необходимых вещей переориентировались производители одежды. Активно оказывалась спонсорская помощь от организаций и предприятий города.

Высоко ценят работу медиков и жители Гродно. В подтверждение этого Мечислав Гой зачитал несколько благодарностей медработникам, поступивших в горисполком.

Чествование медиков в областном центре продолжится. Еще раз поблагодарят героев в белых халатах в День города, который Гродно по традиции отмечает в сентябре. Уже точно известно, что звания "Человек года Гродно" будет удостоен медик, возможно, далеко не один.-0-

Фото Леонида Щеглова