Лучших медиков чествовали в Гродно

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 июля 2020
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Электродома и водородное топливо - какие возможности открывает запуск БелАЭС Общество
17:53 Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех Регионы
17:51 Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги Регионы
17:38 Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше Культура
17:37 Почти половина украинцев против дистанционного образования во время карантина - опрос В мире
17:14 Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона Регионы
17:00 Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести Происшествия
16:50 ФОТОФАКТ: Как выглядит хадж во время пандемии В мире
16:47 МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве Экономика
16:44 Соревнования в беге на 10 тыс. м пройдут в Минске 30 июля Спорт
16:41 Лучших медиков чествовали в Гродно Регионы
16:39 В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии Экономика
16:33 Услугами автолавок в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень Общество
16:25 Пандемия обернулась колоссальным загрязнением окружающей среды - ООН В мире
16:18 Определены победители конкурса AIBA "Лучший в боксе" Спорт
16:15 Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии Общество
16:05 Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске Происшествия
16:03 Кэтрин Чэнь из компании Huawei: совместная ответственность за общее будущее Технологии
15:39 Могилевский "Красный металлист" начнет серийный выпуск мебели Регионы
15:27 Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса Общество
15:23 Учебный год в Чехии начнется 1 сентября в обычном режиме В мире
15:12 Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19 Регионы
15:06 Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации В мире
15:00 Директор школы: хочу, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси Общество
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 Общество
15:00 Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании (подробности) Происшествия
14:56 В Россию осенью-зимой придут новые штаммы гриппа - Роспотребнадзор В мире
14:54 Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора Экономика
14:47 В Минском районе до конца года достроят четыре детских сада Регионы
14:47 На реке Щара утонул подросток Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
29 июля 2020, 16:41

Лучших медиков чествовали в Гродно

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой вручает грамоту Елене Шостко
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой вручает грамоту Елене Шостко
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Почти половина украинцев против дистанционного образования во время карантина - опрос
Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале городского Дома культуры сегодня чествовали медиков Гродно, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди награжденных - врачи, медсестры, другие специалисты - всего более 50 человек. Им вручены премии, благодарности, грамоты городского исполнительного комитета и Совета депутатов, профсоюзов, общественных организаций.

"Пандемия заставила всех пересмотреть приоритеты, напомнив о хрупкости и бесценности жизни и здоровья. И мы сегодня говорим "спасибо" тем, кто самоотверженно и героически трудился в это непростое время", - отметил на церемонии награждения председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что благодаря слаженным усилиям ситуация в городе оставалась контролируемой, а сейчас Гродно возвращается к привычному ритму жизни.

Для больных пневмониями, в том числе и связанными с инфекцией COVID-19, была перепрофилирована городская клиническая больница №2, где лечились около 1,3 тыс. пациентов с таким диагнозом. Большая нагрузка легла и на сотрудников городских поликлиник, где были созданы 53 группы медработников, каждая обследовала до 25 человек в смену.

"Большое внимание уделялось защите медработников, обеспечению их средствами индивидуальной защиты (СИЗ. - Прим. БЕЛТА). В городе были приняты оперативные решения по организации выпуска СИЗ на предприятиях. Под эти цели были ориентированы порой непрофильные организации", - отметил Мечислав Гой. Например, работники одного из предприятий, выпускающего автомобильные комплектующие, производили более 50 тыс. масок в смену. На выпуск халатов, бахил и других необходимых вещей переориентировались производители одежды. Активно оказывалась спонсорская помощь от организаций и предприятий города.

Высоко ценят работу медиков и жители Гродно. В подтверждение этого Мечислав Гой зачитал несколько благодарностей медработникам, поступивших в горисполком.

Чествование медиков в областном центре продолжится. Еще раз поблагодарят героев в белых халатах в День города, который Гродно по традиции отмечает в сентябре. Уже точно известно, что звания "Человек года Гродно" будет удостоен медик, возможно, далеко не один.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область медицина
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех
Во время встречи. Фото Министерства образования Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги
Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона
Могилевский "Красный металлист" начнет серийный выпуск мебели
Во время награждения Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19
В Минском районе до конца года достроят четыре детских сада
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
Топ-новости
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании (подробности)
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики
Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси
Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса
Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше
В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии
Детские пособия повышаются с 1 августа
Директор школы: хочу, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси
Более 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемией
Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.