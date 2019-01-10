10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших молодежных активистов Минска поощрили премией "За Дело". Торжественная церемония состоялась сегодня в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Награду получили 25 представителей городской организации БРСМ, которые наиболее ярко проявили себя в 2018 году в различных направлениях деятельности городской организации БРСМ. В числе награжденных - студент 3-го курса Белорусского государственного аграрного технологического университета Павел Шайтанов. Молодой человек стал финалистом республиканского конкурса "Студент года", лауреатом республиканских и международных музыкальных конкурсов. "Я в БРСМ со школьных лет. Для меня это хорошая возможность раскрыть творческий потенциал, поучаствовать в интересных программах как развлекательных, так и благотворительных, познакомиться с людьми, у которых общие интересы", - рассказал Павел.

Премия присуждена и представительнице Белорусского государственного университета культуры и искусств Елене Ладных, обладательнице почетного звания "Волонтер года". "Я помогаю в организации мероприятий городского и республиканского масштаба. Приятно, что твои добрые дела, твой труд замечают", - сказала девушка.

Первый секретарь городской организации БРСМ Сергей Клишевич отметил, что этот год для столичной молодежи оказался плодотворным. Реализовано большое количество интересных проектов, многие из которых посвящены Году малой родины и подготовке к II Европейским играм.

"Все крупные мероприятия - международные, городские, республиканские - не обходятся без поддержки наших активистов. И мы хотим сегодня сказать им спасибо. В этом году продолжим нашу работу, уделив особое внимание предстоящим знаковым спортивным соревнованиям. На II Европейских играх будут работать наши сервисные студенческие отряды, молодежные отряды охраны правопорядка. Также планируем масштабно отметить 75-летие освобождения Беларуси", - добавил Сергей Клишевич.

На встречу пригласили около 100 активистов. До начала церемонии гостям презентовали итоговый выпуск блога "BRSM LIFE - 2018" - проекта молодежной организации Академии управления при Президенте. Передача рассказывает о закулисье масштабных проектов и приключениях молодых людей на зачетах и экзаменах. Первый выпуск был посвящен "Забегу отважных" 9 мая, второй - фестивалю ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск 2018", третий - спортивной жизни студентов, четвертый - открытию стадиона "Динамо" и фестивалю молодежных субкультур в Парке Победы. В юбилейном пятом выпуске акцент сделан на XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Также стали известны имена победителей конкурса буктрейлеров "Моя малая родина" в четырех номинациях: "Куточак Беларусі", "Письмо, пришедшее с войны", "Вперед, Столица" и "Победитель ONLINE". Конкурс стартовал в начале августа 2017 года, в нем могли принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Им необходимо было снять короткий видеорассказ о малой родине. Всего в адрес оргкомитета поступило 87 заявок с творческими авторскими работами. В финал по итогам голосования экспертного совета вошли 56 из них. В каждой из номинаций определено по три победителя.-0-

Фото Рамиля Насибулина