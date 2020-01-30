Лучших спортсменов области чествовали в Гомеле

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортсменов Гомельской области, которые в 2019 году завоевали награды на международных спортивных аренах, чествовали сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслуженные награды вручили атлетам региона, подготовившим их тренерам, а также спортсменам, которым назначены стипендии облисполкома.

"В 2019 году на официальных международных стартах спортсмены Гомельской области показали высокие достижения. Они завоевали 167 медалей: 46 золотых, 54 серебряных, 67 бронзовых", - озвучил спортивные итоги ушедшего года заместитель председателя облисполкома, председатель представительства НОК Беларуси по Гомельской области Владимир Привалов. Он напомнил, что 2019-й стал годом II Европейских игр. На старты в Минске вышел 31 представитель области. "Наши спортсмены достойно защищали честь региона и республики, завоевав 19 медалей, в том числе семь высшей пробы", - сказал Владимир Привалов.

По словам заместителя председателя, в 2020 году 149 спортсменов региона будут получать стипендии облисполкома. "Эта цифра с каждым годом увеличивается: еще 3-5 лет назад количество стипендиатов не достигало и 100. И их число будет только расти. Полагаю, при такой поддержке молодые перспективные спортсмены области сохранят ведущие позиции и уверенно будут представлять регион на международных соревнованиях", - подчеркнул он.

На церемонии чествования Владимир Привалов отметил и большую заслугу тренеров, которые направили на подготовку спортсменов и достижение высоких результатов свои опыт и мастерство.

Старший тренер отделения акробатики в СДЮШОР №4 Гомеля Жанна Юшко в беседе с журналистами поделилась, что минувший год для белорусской акробатики в целом и гомельской в частности был очень удачным: есть золотые награды на Европейских играх, на чемпионате Европы по этому виду спорта. "Такой успех базируется на высоком профессионализме тренеров, упорстве спортсменов. Нужно очень много трудиться", - считает Жанна Юшко.

За наградой поднималась на сцену сегодня и победительница чемпионата мира, чемпионка II Европейских игр по гребле на байдарках и каноэ Елена Ноздрева. Для нее наступивший год будет очень ответственным, непростым: максимум сил направлено на подготовку к Олимпиаде в Токио. "На Европейских играх мы прошли большую проверку и прошли удачно. С таким же настроем, энтузиазмом готовимся и в этом году. Важно на психологическом уровне себя перебороть, не перемандражировать", - убеждена спортсменка. Она также призналась, что врученная награда облисполкома является хорошим стимулом, поддержкой, придает уверенности.-0-

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