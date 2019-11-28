Лучших волонтеров Беларуси наградят в Минске 5 декабря

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших волонтеров по итогам республиканского конкурса "Волонтер года - 2019" наградят в Минске 5 декабря в Международный день добровольцев, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"В этом году союз молодежи и Министерство образования объединили усилия в проведении республиканского конкурса волонтеров. В финал проекта поступило более 60 конкурсных работ от участников движения БРСМ "Доброе сердце", Белорусского общества Красного Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО, волонтерских центров учреждений высшего образования и других организаций", - рассказала Александра Гончарова.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Волонтер года - 2019" состоится в торговом центре "Столица" у Новогодней елки. В ней примут участие волонтеры и волонтерские отряды со всей страны - более 200 человек. Это победители добровольческого проекта в личных и общеотрядных номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд" в различных возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь. Также экспертный совет, в который вошли представители различных министерств, ведомств и общественных организаций, определил лауреатов в номинациях "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучшая группа в социальной сети", "Лучший имиджевый плакат".

Планируется, что церемония будет сопровождаться выступлением белорусских исполнителей, творческих коллективов, воспитанников детских социальных учреждений. "Перед началом церемонии будут презентованы лучшие анимационные волонтерские практики из регионов: изотерапия, клоунотерапия, мастер-классы по твистингу, изготовлению елочных украшений из подручного материала и рождественских имбирных пряников. Прямо под куполом "Столицы" тимуровцы Белорусской республиканской пионерской организации развернут мастерскую Деда Мороза по изготовлению авторских новогодних рукавичек для подарков и откроют новомодное фотоателье в стиле "Тетрис челленджа", - отметила Александра Гончарова.

Традиционно 5 декабря для победителей конкурса в первой половине дня на базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка запланированы коммуникативные тренинги с элементами тимбилдинга. Здесь же будет организована работа образовательных площадок с участием тренеров Республиканского волонтерского ресурсного центра, Офиса продвижения инициатив, ресурсного центра молодежных инициатив "Ступени", волонтерского клуба "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств. Кроме того, представители волонтерских отрядов передадут подарки воспитанникам трех социальных учреждений Минска и Минской области. -0-