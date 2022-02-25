Лучшими резидентами СЭЗ "Витебск" по итогам 2021 года признаны семь предприятий

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Лучшими резидентами СЭЗ "Витебск" по итогам производственной деятельности в 2021 году признаны семь предприятий Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

В номинации "Лучший производитель" отмечены сразу две организации: Полоцкий лесхоз, которому удалось нарастить выпуск продукции в 3 раза, и ООО "Производственное объединение "Энергокомплект" (темп роста объема производства 160,7%). За успехи во внешнеэкономической деятельности грамотой администрации СЭЗ награждены ОАО "Витязь", увеличившее поставки на экспорт в 2,7 раза, а также ООО "Сырьевые ресурсы-Бел" за наилучший показатель экспорта услуг (рост почти в 10 раз).

ОАО "Оршанский инструментальный завод" инвестировал в развитие более Br36 млн и стал обладателем грамоты как "Лучший инвестор 2021 года". За наиболее финансово результативную работу отмечено ОАО "Полоцк-Стекловолокно", величина чистой прибыли которого почти вдвое превысила аналогичный показатель 2020 года.

Обладателем почетного звания "Лучший резидент" за достижение наилучших результатов в работе с вручением переходящего знамени администрации СЭЗ "Витебск" стало УП "Полимерконструкция". Известный производитель водоочистного оборудования и технологий обеспечил почти двойной рост объема производства, столько же - по выручке от реализации, а чистая прибыль увеличилась почти в 6 раз. Предприятие активно сработало на внешних рынках, более чем в 2 раза нарастив поставки зарубежным партнерам. Традиционно компания демонстрирует высокую инновационную активность: отгружено инновационной продукции на Br3 млн, что в 23 раза превышает аналогичный показатель 2020 года.

Всего в СЭЗ "Витебск" зарегистрировано 54 резидента, в том числе 24 организации с иностранным капиталом из таких стран, как Германия, Чехия, Россия, Польша, Литва, Великобритания, Израиль, Кипр, Испания. Из них в 2021 году статус резидента получили 3 предприятия с общим объемом заявленных инвестиций $3 млн. Еще один резидент, созданный инвестором из Ирана, прошел регистрацию уже в текущем году с проектом по созданию производства биоразлагаемой посуды и упаковки. Кроме того, в стадии проработки находятся порядка 6 проектов с перспективой получения статуса в первом полугодии 2022-го.-0-