Лучшую медсестру выберут в Могилевской детской областной больнице

17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня медицинского работника в Могилевской областной детской больнице прошел конкурс "Лучшая медсестра - 2021". Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрировали 11 конкурсанток, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного врача детской областной больницы, члена Совета Республики Игоря Каско, в больнице ко Дню медицинского работника проходят различные конкурсы. "Каждый год конкурсная программа меняется. Как-то мы выбирали лучших мисс и мистеров нашего учреждения. В этом году решили, что программа будет посвящена нашим медсестрам, - отметил Игорь Каско. - Работа врачей и медицинского персонала сложная и ответственная. В медицине важны не только профессиональные навыки, но и человеческие качества - в терапии пациентов это все важно. Потому мы стараемся создать для наших медработников атмосферу, в которой они смогут раскрыть себя не только как профессионалы, но и как творческие личности. А такие конкурсы помогают в этом: дают возможность немного расслабиться и выдохнуть, показать себя на сцене, еще больше сплотить коллектив".

Конкурсная программа состояла из двух этапов - практического и творческого. В первый день девушки продемонстрировали свои профессиональные навыки. Во второй части конкурсной программы им необходимо было представить свою визитную карточку, ответить на теоретические вопросы и показать свое творческое выступление. Как рассказала одна из участниц Татьяна Савченко, к конкурсу готовилась серьезно. "Я работаю в хирургическом отделении детской областной больницы второй год. И в таком конкурсе участвую впервые. Немного нервничаю, но меня поддерживает все отделение. Мы вместе готовились к выступлению, помогали все. На время подготовки к конкурсу я практически жила в больнице, но вся семья, мои двое деток, поддерживают и держат за меня кулачки. Я уверена, все участницы получат новый опыт и много позитивных эмоций", - сказала она.

В Могилевской областной детской больнице уже 19 лет работает мини-театр "Маленькая страна", в котором участвуют сотрудники больницы. И сегодняшний конкурс - практически пробы в театральную труппу. "Наш театр - единственный в республике. Мы показываем постановки для своих сотрудников. И многие хотят участвовать. Сегодня мы сможем увидеть наших медсестер на сцене, а кого-то после выступления заберем к себе без вступительных экзаменов, - отметила медицинская сестра и руководитель труппы мини-театра Надежда Пранович. - Кроме этого, еще одна награда для победительницы - присвоение новой категории. Все участницы за счет профсоюзного комитета поедут в туристическую поездку".

"В преддверии Дня медицинского работника я хочу поздравить всех медработников нашей страны. Быть медработником значит быть особенным человеком. Важно уметь разделять работу и личные какие-то переживания. Когда мы идем к пациенту, мы должны оставлять все свои проблемы за дверями. От нас ждут помощи, поддержки и понимания. От того, как ты ответишь пациенту, как поговоришь с ним, найдешь ли слова поддержки и сможешь ли внушить оптимизм, тоже зависит процесс выздоровления и терапии", - подчеркнул Игорь Каско.-0-