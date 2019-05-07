Лучшую многодетную семью Минской области выберут в Слуцке

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги областного конкурса "Семья года Минщины" подведут 15 мая в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В конкурсе приняли участие 23 многодетные семьи (по одной от каждого района). Отборочный тур проходил в два этапа. 16 апреля в Вилейском Дворце культуры выбрали лучших среди семей-конкурсантов из Жодино и Березинского, Борисовского, Вилейского, Воложинского, Крупского, Логойского, Минского, Молодечненского, Мядельского, Смолевичского районов. В пятницу, 19 апреля, отборочный тур прошел в Несвижском районном центре культуры среди участников из Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Пуховичского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского и Червенского районов.

Заключительный областной тур конкурса состоится 15 мая в Слуцком городском Доме культуры. Конкурсанты представят визитную карточку семьи "Родовод" - видеофильм об истории своего рода, семейных обычаях и традициях продолжительностью до 5 минут. Также они подготовят выступление "Моя семья - моя страна", во время которого расскажут о своем социально значимом проекте, презентуют активную жизненную позицию членов семьи, свои увлечения, успехи и достижения.

Победители конкурса получат денежные призы. Команда, занявшая первое место на заключительном туре конкурса "Семья года Минщины", будет представлять Минскую область в финале республиканского конкурса "Семья года", который состоится в октябре.-0-